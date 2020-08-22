Son dakika haber: Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (3)
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Son dakika haber: Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (3)

Son dakika gündem haberi: KRİZ MASASI OLUŞTURULDU, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİGiresun'da akşam saatlerinde de etkili sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Son dakika haber: Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (3)
22.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:49

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Giresun'da akşam saatlerinde de etkili sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Giresun Dereli, Espiye ve Doğankent ilçelerinde belediye hoparlörlerinden sürekli uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan selin vurduğu bölgelere AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği bünyesinde, sel ve heyelanlara ilişkin kriz merkezi de oluşturdu.

Ekipler, kapalı yolları açmak ve ihbarlara yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. 


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Kaynak: DHA

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