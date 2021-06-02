Son dakika haber: Giresun'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Bir son dakika haberine göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Suşehri yönüne giden A.C. idaresindeki 34 PHV 58 otomobil, Şebinkarahisar ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Zafer Ceylan'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ceylan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin