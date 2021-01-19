Son dakika haber | Giresun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı
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Son dakika haber | Giresun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı

19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:46
Son dakika haber | Giresun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı

Edinilen son dakika haberine göre Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu Devlet Hastanesinde N.D'ye yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

N.D, görevlilerinin uyarılarına rağmen hastaneden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şahsın evinde olduğunu belirledi.

N.D, evinde izolasyona alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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