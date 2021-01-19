Son dakika haber | Giresun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı
19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:46
Edinilen son dakika haberine göre Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan şahıs hastaneden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Tirebolu Devlet Hastanesinde N.D'ye yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
N.D, görevlilerinin uyarılarına rağmen hastaneden kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şahsın evinde olduğunu belirledi.
N.D, evinde izolasyona alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak