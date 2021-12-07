Son dakika haber! Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, 4 kişinin Cindi köyünde define aramak için izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan bazı malzemeler ile 350 gram barut ve bir tabancaya el konuldu.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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