Son dakika haber! Giresun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, 4 kişinin Cindi köyünde define aramak için izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan bazı malzemeler ile 350 gram barut ve bir tabancaya el konuldu.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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