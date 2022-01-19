Son dakika haber! Giresun'da hastane personeli tarafından paylaşılan video ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli bir personel tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli bir personel tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışan hakkında soruşturma başlatıldığını, başhekimlikteki görevine son verildiğini belirtti.

Dün vuku bulan olayda hastanın tüm tetkikleri ve tedavisinin yapıldığını aktaran Bulut, kar nedeniyle köyünün yolu kapanan hastanın hastanede misafir edildiğini kaydetti.