Son dakika haber... Giresun'da ev yangını
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Son dakika haber... Giresun'da ev yangını

22.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:11
Son dakika haber... Giresun'da ev yangını

Son dakika gündem haberine göre GİRESUN'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

GİRESUN'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Aksu Mahallesi Deniz Sitesi Evleri'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Apartman sakinleri de yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber... Giresun'da ev yangını
Son dakika haber... Giresun'da ev yangını
Son dakika haber... Giresun'da ev yangını
Son dakika haber... Giresun'da ev yangını
Son dakika haber... Giresun'da ev yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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