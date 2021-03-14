Son dakika haber! Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber! Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

14.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:21
Son dakika haber! Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri: Giresun'un Görele ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Giresun'un Görele ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Sayfiye Mahallesi Niyazi Kahraman Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında elektrik kontağından çıktı. Ahmet Kahyaoğlu'na ait olan binanın çatı katından yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yapılırken çatı katı kullanılamaz hale geldi. - GİRESUN

Son dakika haber! Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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