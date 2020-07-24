Son dakika haber | Giresun'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü.

Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü. İlçenin Boyluca köyünde, Halil B. (71) ile kardeşi Ahmet B. (66) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B, kendisine ait ruhsatsız tabancayla kardeşini vurarak köydeki ormanlık alana kaçtı. Ahmet B, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Halil B'yi silahıyla yakaladı. Kaynak: AA