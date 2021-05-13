Son dakika haber | Giresun'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Giresun'un Espiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.
Giresun'un Espiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.
Taflancık köyü merkez mevkisinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S'nin (25) oynadıkları av tüfeği ateş aldı.
Başından vurulan Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti.
B.S'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık