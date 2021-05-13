Son dakika haber | Giresun'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Giresun'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Giresun'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Giresun'un Espiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

Giresun'un Espiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

Taflancık köyü merkez mevkisinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S'nin (25) oynadıkları av tüfeği ateş aldı.

Başından vurulan Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti.

B.S'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kenan Doğulu Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Giresun'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:12:59. #1.16#

title