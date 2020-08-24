Son dakika haber | GİRESUN 3 yaşındaki şehit oğlu, babasının tabutunu gösterdi
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Son dakika haber | GİRESUN 3 yaşındaki şehit oğlu, babasının tabutunu gösterdi

Son dakika haberleri: 3 yaşındaki şehit oğlu, babasının tabutunu gösterdiSelin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (11)Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, cansız bedeni bulunan şehit Uzman Çavuş Burak Tok (28) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda...

24.08.2020 19:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:24

3 yaşındaki şehit oğlu, babasının tabutunu gösterdi

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (11)

Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, cansız bedeni bulunan şehit Uzman Çavuş Burak Tok (28) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, şehidin hamile eşi Hacer ve 3 yaşındaki oğlu Miraç Tok, şehit annesi Sema Tok ile şehit yakınları askeri erkan, kent protokolü katıldı.

Şehit oğlu Miraç Tok, babasının tabutunun cenaze aracından indirilip askeler tarafından omuzda taşınması sırasında kucağında bulunduğu kadın askere parmağıyla babasının tabutunu gösterdi. Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtilen Şehit Burak Tok için burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Şehidin cenazesi, törenin ardından memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine götürülmek üzere askeri helikoptere nakledildi.

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Son dakika haber | GİRESUN 3 yaşındaki şehit oğlu, babasının tabutunu gösterdi

Kaynak: DHA

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