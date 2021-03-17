Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı
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Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı

17.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:52
Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde girdiği evden altın ve 3 bin 470 Euro ile pasaport ve evlilik cüzdanı çalan Ş.G., jandarma tarafından yakalandı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde girdiği evden altın ve 3 bin 470 Euro ile pasaport ve evlilik cüzdanı çalan Ş.G., jandarma tarafından yakalandı.

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü, İ.C.A.'ya ait evde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.G. olduğunu tespit etti. Ş.G., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çaldığı 18 Ata, 2 Cumhuriyet, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin 470 Euro, 6 pasaport ve 1 evlilik cüzdanı bulundu..

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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