Son dakika haber | Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor

Son dakika haberleri... Gine'de muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı eylem çağrısı yaptı.

Son dakika haber | Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor
17.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:10

Gine'de muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı eylem çağrısı yaptı.

Yerel basına konuşan muhalif grup Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinden (FNDC) Abdurahman Sanoh, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olan Conde'ye karşı, başkent Konakri ve çevresinde barışçıl gösteri çağrısında bulundu.

Sanoh, gösterilerin 29 Eylül'de başlayacağını belirterek, geniş katılım beklediklerini söyledi.

Conde'yi "diktatör" olarak nitelendiren Sanoh, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın tek amacının hayat boyu iktidarda kalmak olduğunu belirtti.

FNDC, daha önce de Conde'nin 3'üncü dönem seçilmesine olanak tanıyan anayasa değişikliğini engellemek için defalarca eylem yapmıştı.

Buna tepki olarak 24 Ekim'de düzenlenen protestolara FNDC'ye göre 1,5 milyon, polise göre ise 30 bin kişi katılmıştı.

Öte yandan Conde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında daha önce ilan edilen ve toplanma kısıtlamasını da içeren acil durumun 1 ay daha uzatılacağını duyurmuştu.

Conde, bu kararla, 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kendisine karşı düzenlenecek protestoları engellemeye çalışmakla suçlanmıştı.

3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

FNDC, birçok muhalif parti ve hareket ile referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Niran Ünsal Metin Özülkü Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 00:11:32. #1.14#
title