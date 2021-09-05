Son dakika haber: Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu

Son dakika haberi: Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı