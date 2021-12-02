Son dakika haber: GİGDER Başkanı Akbal'dan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye tebrik mesajı Açıklaması

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye'nin ekonomik gelişim sürecine ve iş dünyasına önemli bir dinamizm kazandıracağına dair inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Akbal, yaptığı yazılı açıklamada, görevi Lütfi Elvan'dan devralan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin çok önemli bir dönemde görevi üstlendiğini bildirdi.

Akbal, "GİGDER olarak bu görevin; Türkiye'nin ekonomik gelişim sürecine ve iş dünyasına önemli bir dinamizm kazandıracağına inancımız tam. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin iş dünyasındaki deneyim ve vizyonunun, Türkiye'ye katma değer sağlayacak uluslararası yatırım ve yüksek döviz girdisi sağlayacak projelerin geliştirilmesi sürecinde yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının üretim temelli politikalar çerçevesinde yapılandığını aktaran Akbal, "Bakanımızın yüksek üretim, istihdam ve ihracat vurgusu; her yönüyle güçlü, üretken ve inovatif bir Türkiye misyonunu destekliyor. Bakanımız Nebati ile ülkemize katma değer sağlayacak her süreçte iş birliği içerisinde çalışmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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