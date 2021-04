Son dakika haber | Gıda fiyatlarını yükselten fırsatçılar virüsten daha tehlikeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan ayının tüm İslam alemi ve ülkemiz için huzurlu bir şekilde geçmesi temennilerinde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlı güzel günler getirmesi temennilerinde bulunarak "Ramazan ayı muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, manevi duyguların yoğunlaştığı, müslümanların kutsal aylardan biridir. Rahmet ve bağışlanma mevsimi olan bir Mübarek Ramazan ayına daha girmenin manevi huzurunu yaşayacağız. Dolayısıyla bu ayın herkes tarafından çok iyi değerlendirilmesi Allah katında kabulü açısından da çok önemlidir" dedi.

Genel Başkan Çelik, korona virüs salgınının her geçen gün daha da hayatı zorlaştırdığını belirterek "Korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlere rağmen sosyal hareketlilik maalesef devam etmektedir. Salgın, toplum sağlığı açısından hala büyük bir risk olarak devam etmekteyken, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın Devletimizce alınan tedbirlere çok daha fazla uymaları gerekmektedir. Dilerim ki vatandaşlarımız ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirirler" ifadelerini kullandı.

Fırsatçılar hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur ederek virüsten daha tehlikeli oluyor.

Ramazan ayı münasebetiyle gıda fiyatlarını artıran fırsatçıların ifşa edilerek en ağır cezaların verilmesi hususunu da dile getiren Çelik şunları kaydetti:

"Her Ramazan ayı öncesi ve devam eden sürecinde et fiyatlarından tutun da birçok gıdaların fiyatlarının yükseldiğini daha doğrusu yükseltildiğini görüyoruz. Fırsatçılar hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur ederek virüsten daha tehlikeli oluyor. Normal ve sağlıklı günlerimizde yaşadığımız ramazan aylarında fiyatların artırıldığını görmekteyken bugün bir de Pandemi bahane edilerek ya da Amerikan Dolarının arttığı gerekçesiyle raflardaki gıda fiyatlarının daha da artırıldığını görüyoruz. Bu fiyatları acımasızca yükselten fırsatçılar maalesef tüketicilerin durumuna bakmadan kendi menfaatleri uğruna daha çok kazanç sağlamak uğruna bu vicdansızlığı yapabiliyorlar. Öncelikle bu konuda denetim mekanizmalarının çok etkin bir şekilde devreye sokulması gerekmektedir. Bu çerçevede Ramazan ayıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımızın gıda denetimlerini artıracağını ve özellikle bu dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe alacağına olan inancımız tamdır"

Belediyeler, çeşitli kurum kuruluşlar ve hayırsever vatandaşlar bu ayı iyi değerlendirmeli

Mübarek Ramazan ayının huzur içerisinde geçirilmesi için Belediyelere de önemli vazifeler düştüğünü vurgulayan Çelik, "Belediyelerimiz başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlarımız ile hali vakti yerinde olan hayırsever vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz sağlıklı günlerimizde iftar çadırları kuruluyor insanlarımız bu çadırlarda iftarını açıyorlardı. Şimdi pandemi nedeniyle böyle bir durum söz konusu değil. Onun için içerisinde et ve süt başta olmak üzere temel gıda malzemelerini kapsayacak ramazan kolilerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması bu ayın feyzinden yararlanmak adına güzel bir davranış olacaktır. Bu konuda durumu iyi olan herkesi ve kuruluşlarımızı dayanışma ve yardımlaşma çerçevesinde ramazan kolilerinin muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmaya davet ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Salgın dönemi ve Ramazan ayı boyunca küçükbaş hayvan ürünleri tüketilmeli

Salgınla mücadele ile birlikte Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvansal ürünlerin özellikle kırmızı etin, insan sağlığı, bağışıklık sistemi ve dengeli beslenme üzerindeki etkisi artık bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla ramazan boyunca vatandaşlarımızın doğal gıda niteliğinde olan kuzu eti ve koyun keçi süt ve mamüllerini mümkün olduğunca daha fazla tüketmelerinin hem salgına karşı çare olabilecek hem de ramazan ayını daha rahat geçirmelerine vesile olacaktır."

Üretmeye devam edeceğiz

İnsanların birçok şeyden vazgeçebileceğini ama gıdadan vazgeçme gibi bir lüksü olamayacağını ifade eden Çelik, "Bin bir emekle üreterek yetiştirerek yüzlerce gıdayı sofralarımıza getiren üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin moralinin yüksek tutulması ve desteklenmesi neticede insanlığın hayrına olacaktır. Ramazan ayı süresince gıda denetimlerine ağırlık verilerek haksız kazanç sağlayan fırsatçıların en ağır şekilde cezalandırılması konusunda devletimize ve Bakanlığımıza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin desteği her zaman yanı başımızdadır. Bizler bu desteklerle üretmeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve tüketicimizin ramazan ayını huzur içerisinde idrak etmesi dileklerimle bu mübarek ayın İslam alemine huzur, bereket getirmesi ve bayramın sağlıklı günlere dönüş bayramı olmasını yüce Yaradanımdan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı