Son dakika haber! GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
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Son dakika haber! GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

05.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:16
Son dakika haber! GİB'in uzman yardımcılığı sınavı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.

Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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