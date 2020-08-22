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Son dakika haber | GGYD Başkanı Allıoğlu: "Doğal gaz keşfiyle bölgesel gücümüz de artacak"

Bir son dakika haberine göre Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin iş dünyasında heyecan yarattığını belirterek, "Bu keşifle sadece enerjide dışa bağımlılığımız azalmayacak, bölgesel gücümüz de artacak.

Son dakika haber | GGYD Başkanı Allıoğlu:
22.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:36

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin iş dünyasında heyecan yarattığını belirterek, "Bu keşifle sadece enerjide dışa bağımlılığımız azalmayacak, bölgesel gücümüz de artacak." ifadelerini kullandı.

Allıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin, başkent iş dünyasında heyecanla karşılandığını bildirdi.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin, iş dünyasında heyecan yarattığını vurgulayan Allıoğlu, bulunan rezervin orta ve uzun vadede üretimden istihdama kadar birçok alanda Türkiye'nin önünü açacağını, büyümeye önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Allıoğlu, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak bu keşfin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ülkenin şükran borçlu olduğuna işaret ederek, "Türkiye her yıl yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Bunun karşılığında da 12-13 milyar dolar harcıyor. Bu keşifle sadece enerjide dışa bağımlılığımız azalmayacak, bölgesel gücümüz de artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji maliyetlerinin ekonomik büyümede temel girdi olduğuna dikkati çeken Allıoğlu, yeni keşfin bu maliyetleri azaltacağını ifade etti.

Allıoğlu, 21'inci yüzyılın enerji kaynağı olarak nitelendirilen doğal gazda dışa bağımlılığın azalmasının yaşam standardının daha iyi noktalara taşınması, refah ve bağımsız bir Türkiye anlamına geldiğini vurguladı.

Enerjinin, sanayi kesiminin en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirten Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Milli bir mesele olan enerji konusunda yaşanan bu tarihi gelişme mutlaka ekonomiye dönüşecek, cari açığın, dış ticaretin azalmasından, istihdamın ve milli gelirin artmasına kadar pek çok kalemde yüksek artı sağlayacak. Bu alanda başka ülkelere bağımlılığımızın azalmasıyla üretimde süreklilik ve artış, yeni yatırım, yeni iş sahaları oluşacak. Keşfedilen yeni rezervin ivedilikle ancak doğru biçimde çıkarılması, doğru biçimde kullanılması büyük önem taşıyor. Aynı zamanda tüm şehirlerimizin, 7'den 70'e halkımızın bu servetten faydalanmasının sağlanması ortak beklentimiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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