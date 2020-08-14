Son dakika haber: Gevaş'ta 2 bin 700 bağ ot yandı
Son dakika haberleri: Van'ın Gevaş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
14.08.2020 02:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:28
Van'ın Gevaş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinelin bilgiye göre yangın, Gevaş içesine bağlı Bağlama
Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. 5 saat süren müdahaIe sonrası yaklaşık 2 bin 700 bağ ot yanarken, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. - VAN
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Kaynak: İHA