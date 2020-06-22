Son dakika haber: Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika güncel haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber: Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
22.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:26

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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