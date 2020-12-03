Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği
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Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği

03.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:25

Germencik Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iş yerlerinden ücretsiz izne ayrılan vatandaşların bir aylık elektrik ve su faturasını ödeme kararı aldı.

Germencik Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iş yerlerinden ücretsiz izne ayrılan vatandaşların bir aylık elektrik ve su faturasını ödeme kararı aldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, meclis kararına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek için toplam 50 bin liralık bütçe ayırdıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Öndeş, ücretsiz izne ayrılanların bir aylık elektrik ve su faturasını ödeyeceklerini bildirdi.

Öndeş, kararın, Germencik Belediye Meclisi tarafından alındığına dikkati çekerek, "İlçemiz sınırları içinde ikamet eden, çalışan ve ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan personelin başvurularını almak suretiyle gerekeni yapmaya çalışacağız." dedi.

Fuat Öndeş, Germencik Belediyesinin pandemi sürecinde esnafa katkı amacıyla nakdi para yardımı yaptığını da hatırlattı.

Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği
Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği
Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği
Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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