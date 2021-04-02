Son dakika haber: Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Beylikdüzü'nde pazar girişinde geri manevra yapan panelvan minibüs aracın altında kalan camii imamı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde pazar girişinde geri manevra yapan panelvan minibüs aracın altında kalan camii imamı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere ilçedeki bir camide imam olan 61 yaşındaki Mustafa Öztürk, pazar girişinde geri manevra yapan panelvan minibüsün altında kaldı. Vatandaşların uyarısı ile minibüs sürücüsü tekrar ileri hareket edince Öztürk aracın altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayı gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Hop hop dediler, sonra baktık adam arabanın altında kalmış" dedi.

Polis sürücüyü gözaltına alırken olayla ilgili incelemelere başlandı. - İSTANBUL

Son dakika haber: Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti
Son dakika haber: Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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