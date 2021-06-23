Son dakika haber! Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü
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Son dakika haber! Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü

Son dakika haber! Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İZMİR'in Çiğli ilçesindeki, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem (21) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem (21) hayatını kaybetti. 

Bugün saat 15.00 sıralarında, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika haber! Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü
Son dakika haber! Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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