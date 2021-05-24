Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
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Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce Akınlar Mahallesi'nde bulunan hurdacılar sitesindeki geri dönüşüm firmasında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Son dakika haber: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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