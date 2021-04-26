Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanların güneşi kapatması ise yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D-400 Karayolu üzerinde bulunun geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı.

Fabrikadaki petrol varili malzemelerinin yanması sonucu ise gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Güneşin önünü kapatan dumanlar yangının boyutunu gözler önüne serdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı