Son dakika haber! Geri dönüşüm atölyesinde çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı
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Son dakika haber! Geri dönüşüm atölyesinde çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı

18.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:09
Son dakika haber! Geri dönüşüm atölyesinde çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde izinsiz çalıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde izinsiz çalıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde kaçak göçmenlerin çalıştığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geri dönüşüm tesisine baskın düzenleyen polis, atölyede izinsiz çalıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İl Göç İdaresi'ne getirilen kişiler hakkında burada idari işlem uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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