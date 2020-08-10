Son dakika haber... Gercüş'te büfe yangını Bir son dakika haberine göre Gercüş ilçesinde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gercüş ilçesinde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırkat Gölet Yolu Caddesinde Hayrettin Gündüz'e ait büfede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, mutfak ve yemek bölümünden oluşan büfe, tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, yangında büfenin bahçesindeki bulunan ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA