Son dakika haber | Gercüş'te bir evde yangın çıktı
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Son dakika haber | Gercüş'te bir evde yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Gercüş'te bir köy evinde yangın çıktı.

Son dakika haber | Gercüş'te bir evde yangın çıktı
20.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:10

Gercüş'te bir köy evinde yangın çıktı.

Hisar köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ömer Demirtaş'a (55) ait ev, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kimsenin bulunmadığız evden dumanların yükseldiğini fark ederek jandarmaya durumu iletmeleri üzerine gelen Gercüş Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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