Son dakika haber | Gercüş'te bir evde yangın çıktı Gelen son dakika haberine göre Gercüş'te bir köy evinde yangın çıktı.

Gercüş'te bir köy evinde yangın çıktı. Hisar köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ömer Demirtaş'a (55) ait ev, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığız evden dumanların yükseldiğini fark ederek jandarmaya durumu iletmeleri üzerine gelen Gercüş Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda yangını söndürdü. Kaynak: AA