Son dakika haber: Gercüş'te biçerdöverde çıkan yangına itfaiye müdahale etti
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Son dakika haber: Gercüş'te biçerdöverde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Son dakika haber: Gercüş'te biçerdöverde çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gercüş ilçesinde arpa hasadı yapan biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.

Gercüş ilçesinde arpa hasadı yapan biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kırkat köyünde arpa hasadı yapan biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gercüş Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Biçerdöverde hasar oluştu.

Son dakika haber: Gercüş'te biçerdöverde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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