Son dakika haber... Genleşme Tankı imalatı fabrikasında yangın Son dakika habere göre - Genleşme Tankı imalatı fabrikasında yangın Kırşehir'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

- Genleşme Tankı imalatı fabrikasında yangın

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında fabrikada çalışan 2 işçi dumandan etkilendi.

Organize sanayi bölgesinde genleşme tankı imalatı yapan fabrikada meydana gelen patlamalarda 50 tank zarar görürdü. Patlama sonrasında çıkan yangına müdahale için itfaiye, 112 ve polis ekipleri seferber oldu. dumandan iki işçinin zehirlendiği yangında çalışmaları takip eden Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Herhangi bir can kaybı yok. Maddi hasar noktasında itfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmalarını yaptı. Bizi sevindiren tarafı bir can kaybı olmaması"dedi.

Yangın anında dumandan hafif etkilenen Emre Şahin (30), Hacı Yatan adlı işçilerde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA