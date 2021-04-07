Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar açıklandı: (1)

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanıklı davada karar açıklandı.