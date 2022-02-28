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Son dakika haber... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

AA, Sarp Özer - Güncel
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Son dakika haber... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

Edinilen son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, üye ülkelerden temsilcilerle yapılan NATO Askeri Komite Toplantısı'na video konferansla katıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulduğu kaydedildi.

AA / Sarp Özer - Güncel

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Güncel, Haberler

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