Son dakika haber: Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Havza'da sportif yatırımlarla ilgili inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Havza'da sportif yatırımlarla ilgili inceleme yaptı

Son dakika haber: Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Havza'da sportif yatırımlarla ilgili inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza'da yapılacak spor tesisleri ve yürütülen faaliyetlerle ilgili incelemede bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza'da yapılacak spor tesisleri ve yürütülen faaliyetlerle ilgili incelemede bulundu.

Kasapoğlu ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette Kasapoğlu, Özdemir'e faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, sentetik çim saha ile diğer sportif yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kasapoğlu, ilçedeki her türlü spora yönelik yatırımı ve çalışmayı yakından takip ettiğini, yeni kurulacak tesisler ile Havza'nın sportif anlamda gelişimine hız katacağını söyledi.

Özdemir de sportif faaliyetlere her türlü desteğin verildiğini vurgulayarak, "Dün olduğu gibi bugün de spor ve sporculara desteğimiz devam edecek. İlçemizdeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." dedi.

Özdemir ve Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun, daha sonra yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun yerinde inceleme yaptı, modernizasyon çalışması yapılacak Havza Spor Salonu'nda incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Kartal Tibet Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Mesut Özil Salih Uçan Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Havza'da sportif yatırımlarla ilgili inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:22:59. #1.15#

title