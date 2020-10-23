Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanlığınca Keşan'a yeni spor alanları kazandırılıyor

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca Keşan'a yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı ve Atatürk Stadyumu modernizasyonu başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Keşan'a yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı ve Atatürk Stadyumu modernizasyonu başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yaptırılacak havuzun ilçenin ilk yüzme havuzu olacağını söyledi.

İlçeye modern bir tesis kazandırılacağını ifade eden Ak, "12,5 metre x 25 metre ebatlarında bulunan Keşan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu 1,40 metre derinliğe sahip olacak. A ve B bloktan oluşan projede A blok üzerinde yönetim binası bulunmakta olup içerisinde soyunma kabinleri, duş yerleri, ofisler ve engelli tuvaletleri bulunmakta. B blok üzerinde ise havuz ve seyirci koltukları bulunacak." diye konuştu.

Stadyumun modernizasyonuyla ilgili de bilgi veren Ak, şunları kaydetti:

"Atatürk Stadyumu proje içeriği itibariyle 1 doğal çim saha, 1 sentetik halı saha,1 tenis kortu, toplamda 2 basketbol sahası ve portatif tribünün yapımını içermektedir.

Doğal çim saha etrafı sentetik yüzeyli atletizm pistini içermekte olan stat yapılan imalatlar uluslararası standartlara uygun olarak projelendirilmiştir."

-"Keşanlı sporla buluşacak"

Hem havuzun hem de modernize edilecek sahanın yediden yetmişe Keşanlıları sporla buluşturacağının altını çizen İl Müdürü Ak, şöyle devam etti:

"Amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin ulusal ve uluslararası müsabakalara uygun doğal çim sahada antrenmanlarını yapacaklarını, İlçe halkımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ise sağlıklı yaşam için açık spor alanları, tartan pist, çim saha, voleybol, basketbol, rekreasyon alanlarına kavuşarak spor yaptıkları ve sosyalleştikleri bir modern yaşam alanı haline gelecek.

Yeni kapalı yüzme havuzunun yapımı ile Cumhurbaşkanlığının eylem planları arasında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlamasını ayrıca yüzme sporunun gelişmesi yüzme sporu aktivitelerinin yapılabilmesi, kulüp, lisanslı sporcu sayılarının artması ve yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

İl Müdürü AK, projelerin gerçekleşmesi kapsamında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya teşekkürlerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel