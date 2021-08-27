Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yenipazar'a müjde

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'ın Yenipazar ilçesine motokros pisti yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'ın Yenipazar ilçesine motokros pisti yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımların açıklanmasının ardından bir müjde daha geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda Aydın'da projeler için çalışmalar hızlanırken Yenipazar ilçesine de bir müjde geldi. Bakanlığın yatırımları kapsamında Yenipazar'a motokros pisti, 450 seyircili portatif tribün, tel örgü, soyunma odası, çevre düzenlemesi ve aydınlatma yapılacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın'a Motokros Pisti Yapılacak" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı