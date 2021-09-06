Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu
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Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu - Haberler
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