Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret - Haberler

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Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara'ya dönerken Bilecik'in Bozüyük ilçesine sürpriz bir ziyarette bulundu.

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara'ya dönerken Bilecik'in Bozüyük ilçesine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Bursa'dan Ankara'ya giderken bakanlığı döneminde yapılan Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'na uğrayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, burada tekvando, basketbol ve hentbol antrenmanı yapan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bir süre spor yapan gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, gençler ve ailelerine 'Bu salon sizlere emanet' diyerek ilçeden ayrıldı. - BİLECİK

Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mehmet Kasapoğlu, Bilecik, Ankara, Bursa, Politika, Haberler

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