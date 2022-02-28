Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Bozüyük'e sürpriz ziyaret

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara'ya dönerken Bilecik'in Bozüyük ilçesine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Bursa'dan Ankara'ya giderken bakanlığı döneminde yapılan Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'na uğrayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, burada tekvando, basketbol ve hentbol antrenmanı yapan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bir süre spor yapan gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, gençler ve ailelerine 'Bu salon sizlere emanet' diyerek ilçeden ayrıldı. - BİLECİK