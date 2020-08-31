Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, maske takmayanlara maske verdi, uyarılarda bulundu
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Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, maske takmayanlara maske verdi, uyarılarda bulundu

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı'daki ziyaretleri esnasında maske takmayan iki kişiye maske verdi, uyarılarda bulundu.

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, maske takmayanlara maske verdi, uyarılarda bulundu
31.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:13

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı'daki ziyaretleri esnasında maske takmayan iki kişiye maske verdi, uyarılarda bulundu.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen Kasapoğlu, 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in Bigadiç ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Bigadiç'ten Sındırgı'ya geçen Kasapoğlu, yapımı devam eden Atatürk Stadı'nı inceledi. Bakan Kasapoğlu daha sonra Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ile Gençlik Merkezini gezdi. Kasapoğlu, burada enstrüman çalan gençleri bir süre dinledi.

Daha sonra Akpınar Yaşam Merkezi'ne geçen Kasapoğlu'nu yöresel kıyafetli minik Elif Kocataş karşıladı. Kasapoğlu, burada Sındırgılı kadınların yöresel çalışmalarını inceledi.

Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda maske takmayan iki kadın görünce kadınlara maske vererek, uyarılarda bulundu ve kitap hediye etti.

Daha sonra Güreş Müzesini gezen Kasapoğlu, çocuklara imzalı top ve kitap hediye etti.

Ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Balıkesir'de projeleri istişare etme imkanı bulduğunu söyledi.

Kasapoğlu, sıcak ev sahipliğinden dolayı Balıkesir ziyaretinden çok memnun kaldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gerek açılışlar, temel atma törenleri ve gerekse projelerle önümüzdeki süreçte Balıkesir'i hem sporda hem de gençlik yatırımlarında yukarılara taşıyacağız. Yedi ilçemizi ziyaret ettik. Sındırgı da diğer tüm ilçelerimiz gibi çok güzel bir yer. Bu manada hem insanımızla gençlerimizle bir araya gelmek hem de onların yarınlarına dair güzel konuları, projeleri paylaşmak, onların düşüncelerini almak, heyecanlarına tanık olmak, mutluluklarına şahitlik etmek, bizler için önemli. İnanıyorum ki bu buluşmalarımız, birlikteliklerimiz devam edecek. Çünkü halkımız, milletimiz, Balıkesirliler her şeyin en güzeline layık. Biz de onlara layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretleri esnasında, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran eşlik etti.

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Kaynak: AA

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