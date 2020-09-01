Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor"
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Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere yönelik yaptıkları her yatırım ve çabanın kendilerini ayrı heyecanlandırdığını söyledi.

01.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:35

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere yönelik yaptıkları her yatırım ve çabanın kendilerini ayrı heyecanlandırdığını söyledi.

Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in bereketli bir il olduğunu ve burada iyi bir şekilde karşılandıklarını anlattı.

Balıkesir için verdikleri sözleri bir bir gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin eser siyasetini, üreten, taş üstüne taş koyan anlayışını bugüne kadar güçlü bir şekilde tesis ettiğimiz gibi bundan sonra da tesis edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şarkı ilelebet devam edecek. Gençlerimiz bizim için en mühim ümit, varlık. Bu manada gençlerimize yaptığımız yatırım, gençlerimiz için her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor. O yüzden gençlerimiz için kadınlarımız için kadın odaklı spor politikamız var. Önceliği onlara tanıyarak yarının Balıkesir'inde tüm Balıkesir sathında inşallah çok önemli sporcuları, çok önemli bilim, iş insanlarını bu manada yetiştireceğiz."

Hedeflerini yüksek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bundan sonraki çalışmalarında da el ele verilerek önemli işler başaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Kasapoğlu, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da makamlarında ziyarette bulundu.

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Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Gençlerimiz için her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor'

Kaynak: AA

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