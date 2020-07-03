Son dakika haber: Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Son dakika gelişmesine göre Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
03.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:49
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ana bölümde taktik çalışmalar üzerinde durdu.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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Kaynak: AA