Son dakika haber! Gençlerbirliği, Ukraynalı Oleksandr Belyaev'i transfer etti
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Son dakika haber! Gençlerbirliği, Ukraynalı Oleksandr Belyaev'i transfer etti

Son dakika haber! Gençlerbirliği, Ukraynalı Oleksandr Belyaev'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Gençlerbirliği, Ukrayna'nın Dnipro takımından Oleksandr Belyaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Ukrayna'nın Dnipro takımından Oleksandr Belyaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, orta sahasını Ukraynalı 21 yaşındaki Belyaev ile güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dnipro takımında forma giyen Oleksandr Belyaev'i kulübümüz bir yıllığına kiraladı. Belyaev, şampiyon olan 20 Yaş Altı Ukrayna Milli Takımı'nda potansiyeli ve yeteneği ile ön plana çıkmış, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girmeyi başarmıştı. Genç oyuncu için kulübümüz ve Dnipro arasında yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu da bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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