Son dakika haber! Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti
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Son dakika haber! Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.

Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden gezintiye çıkan ve kendisini durduran polis ekiplerine turist olduğunu söyleyen gencin, pasaportu olmadığı ortaya çıktı. Ekiplere zor anlar yaşatıp, gazetecilere tepki gösteren gence 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, telefon ile babasını arayan genç gazetecileri babasına şikayet etti.

Olay, merkez Osmangazi İlçe Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bekçi ve polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen bir gencin sokakta yürüdüğü fark ederek yanına gitti. Gence izin belgesini soran ekipler, 'turistim' cevabı ile karşılaştı. Ekipler isminin Yusuf K. olduğu öğrenilen gençten pasaport istedi. Yusuf K., bir süre direnirken daha sonra pasaportunun olmadığını ve çifte vatandaş olduğunu söyledi.

Babasını arayıp gazetecileri şikayet etti

Bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkartan Yusuf K., cep telefonu kamerasıyla polis ve bekçi ekiplerinin görüntülerini almaya çalıştı. Ekipleri Yusuf K'ya engel olurken sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3.150 TL para cezası uyguladı. Yusuf K., kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterirken, kameralarına saldırdı. Ayrıca babasını arayarak gazetecileri şikayet etti. Yusuf K. Babasına "Baba bana iftira atıyorlar ve beni gazeteye verecekler. Neden çektiklerini anlamıyorum. Hemen buraya gel" dedi. Daha sonra gazetecileri tehdit eden ve mahkemeye vereceğini söyleyen Yusuf K., bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Son dakika haber! Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti
Son dakika haber! Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti
Son dakika haber! Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti
Son dakika haber! Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu.. İzinsiz sokağa çıkan genç, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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