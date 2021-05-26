Son dakika haber... Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Son dakika haber... Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adem Çarşanbalı (25) motosikleti ile Velioğlu Mahallesi'nden Çaycuma istikametine giderken biranda direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklet yol kenarındaki betona çarptı. Havaya savrularak yere düşen sürücü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Çarşanbalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Son dakika haber... Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber... Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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