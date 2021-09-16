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Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve ailesi, sokak ortasında palalı saldırıya uğradı.

Antalya'da yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve ailesi, sokak ortasında palalı saldırıya uğradı. Başaslan, köpek besleme yüzünden çıktığı iddia edilen saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesinde yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve kuzenleri, geçtiğimiz hafta site yöneticisiyle köpek besleme yüzünden tartıştı. İddiaya göre, site yöneticisinin köpeklere elektro şok uyguladığını ileri süren Başaslan, olaydan bir hafta sonra da eşi ve kızıyla sokak ortasındayken 2 kişinin palalı saldırısına uğradı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Başaslan, "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektro şok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut" ifadelerini kullandı.

Başaslan, açıklamasının devamında saldırganların eşinin kafasına palanın tersiyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor."

Öte yandan Başaslan ailesinin, saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

Son dakika haber | Genç kadın ve ailesine palalı saldırı cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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