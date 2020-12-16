Son dakika haber | Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı
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Son dakika haber | Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı

16.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:01
Son dakika haber | Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 15 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 15 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi ve cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Cansu Ö. adlı kadın hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasına katılan ve tutuksuz olarak yargılanan Cansu Ö. kendini savunarak oturduğu apartmanın merdivenlerinde ele geçen 80 gram bonzainin kendisine ait olduğunu ancak kimseye uyuşturucu satmadığını, kendisinin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü. Mahkeme, Cansu Ö.'yü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak kararla birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Duruşmada polis tarafından gözaltına alınan Cansu Ö. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haber | Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı
Son dakika haber | Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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