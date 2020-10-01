Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
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Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

01.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 01:01
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Son dakika haberleri: KONYA'da eşinden boşanan Muradiye K. (29), birlikte yaşadığı sevgilisi evli Yunus Bozdağ'ı (26), çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'da eşinden boşanan Muradiye K. (29), birlikte yaşadığı sevgilisi evli Yunus Bozdağ'ı (26), çıkan tartışmanın ardından  bıçaklayarak öldürdü. 

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokakta meydana geldi. Yunus Bozdağ, sevgilisi Muradiye K. ile 2 ay önce kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce belirlenemeyen nedenle tartışıp ayrıldı. Muradiye K.'nın 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Muradiye Muradiye K., iddiaya göre bugün akşam saatlerinde annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve gelip eşyalarını topladığı sırada Yunus Bozdağ ile aralarından yeniden tartışma çıktı. Muradiye K., evin önüne taşan tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı Bozdağ'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Bozdağ, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Bozdağ'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

 


Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü
Son dakika haber! Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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