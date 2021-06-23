Son dakika haber... Gemlik'teki cinayet anı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Gemlik'teki cinayet anı kamerada Bursa'nın Gemlik ilçesindeki cinayet çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik'teki cinayet anı kamerada

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki cinayet çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik'in Küçük Kumla Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş tüfekle vurularak ağır yaralandı. Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bir bölgede cinayet zanlısını gözaltına aldı. Maktulün komşusu olduğu öğrenilen ve 50 santimlik çit meselesinden kaynaklanan olayın zanlısı Tuna T'nin, yaşlı adama sabahın erken saatlerinde pusu kurarak ateş ettiği öğrenildi. Cinayet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal