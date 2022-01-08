Son dakika... Gemlik'te silahla yaralama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Gemlik'te silahla yaralama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Gemlik'te silahla yaralama Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi tüfekle bacağından yaralandı.

BURSA (İHA) - Gemlik'te silahla yaralama

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi tüfekle bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, restorasyonu devam eden Balıkpazarı camii önünde meydana gelen olayda Mustafa T. isimli kişi tüfekle bacağından yaralandı. Yaralı 112 acil ambulansı tarafından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra tüfekle kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika... Gemlik'te silahla yaralama

Son dakika... Gemlik'te silahla yaralama

Son dakika... Gemlik'te silahla yaralama

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title