Son dakika haber | Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada (2) Son dakika haberi... TUTUKLANDILARZonguldak'ta, Kolombiya bandıralı gemide, piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 gemi personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı gemide, piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 gemi personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA