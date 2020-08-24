Son dakika haber | Gemiye 60 milyon TL'lik kokain operasyonu kamerada Son dakika habere göre ZONGULDAK'ta, Kolombiya bandıralı gemide, piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta, Kolombiya bandıralı gemide, piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin en büyük uyuşturucu madde operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde, Kilimli ilçesinde demirli olan Kolombiya bandıralı gemiye, dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gemi içinde ve dışında arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Dark' ile yapılan aramada, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen ve su içinde kalan tankta, piyasa değeri 60 milyon TL olan, 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanı ve 3 mürettebat gözaltına alındı.

Operasyon anı ise polis ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi. Zonguldak Valiliği operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde narkotik köpeği Dark'ın gemi içinde arama yaptığı ve dalgıçların gemi dışındaki tankı çıkararak uyuşturucu maddeleri karaya çıkardığı görülüyor.

Kaynak: DHA