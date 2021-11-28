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Son dakika haber: Gelibolu'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gelibolu'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Gelibolu- Keşan kara yolunun 8. kilometresinde seyreden Nejdet Aktürk yönetimindeki 16 ABU 179 plakalı küspe yüklü kamyonun kabin ile kasa bağlantı bölümü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip inerek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, motor bölümüne sıçrayan alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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